اعرف أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 21-10-2022

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الجمعة أمام الجنيه المصري، حيث استقرت أسعار بعض العملات، في حين تراجع البعض الآخر.

ومن أبرز العملات التي تراجعت خلال التعاملات هي الدولار الذي سجل 19.51 جنيه، فيما استقرت أغلب أسعار العملات العربية، ويعرض الدستور في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

بلغ سعر دولار أمريكى 19.6336 جنيه مصري للشراء، و19.7083 جنيه مصري.

سعر اليورو​ 19.2390 جنيه مصري للشراء، و19.3201 جنيه مصري للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى 22.1094 جنيه مصري للشراء، و22.2014 جنيه مصري للبيع.

سعر الفرنك السويسرى 19.5515 جنيه مصري للشراء، و19.6337 جنيه مصري للبيع.

100 ين يابانى 13.0987 جنيه مصري للشراء، و13.1512 جنيه مصري للبيع.

سعر اليوان الصينى 2.7156 جنيه مصري للشراء، و2.7267 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر ريال سعودى​ 5.2203 جنيه مصري للشراء، و5.2430 جنيه مصري للبيع.

سعر دينار كويتى​ 63.1712 جنيه مصري للشراء، و63.4974 جنيه مصري للبيع.

سعر درهم إماراتى 5.3452 جنيه مصري للشراء، و5.3659 جنيه مصري للبيع.

سعر دينار أردني 27. 8 جنيه مصري للشراء، و8.75 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال القطري إلى 5.03 جنيه مصري للشراء، و5.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر إلى: 5.19 جنيه للشراء، و5.25 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.18 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 5.21 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.