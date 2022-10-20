الخميس 20 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«حكماء المسلمين» تشارك بـ7 ندوات لتعزيز الأخوة الإنسانية ومكافحة التطرف بمعرض فرانكفورت للكتاب

معرض فرانكفورت الدولي
معرض فرانكفورت الدولي للكتاب
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يُشارك مجلس حكماء المسلمين في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2022، بعدد من الندوات والفعاليات الثقافية التي تكافح خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب، وتقدم الحلول الممكنة لمواجهتها بالإضافة إلى نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعايش المشترك بين جميع البشر.

وأوضح مجلس حكماء المسلمين - وفق بيان اليوم الخميس - أن أولى ندواته في معرض فرانكفورت تناقش قضية التعددية والعيش المشترك في الفكر الإسلامي على ضوء وثيقة الأخوة الإنسانية، فيما تأتي الندوة الثانية تحت عنوان: "ثقافة التعايش بين الأديان".

وأضاف المجلس أن الندوة الثالثة يقدم خلالها أستاذ اللاهوت الأرثوذكسي بجامعة مونستر، البروفيسور أسعد قطَّان، قراءة مسيحيَّة عربية لوثيقة الأخوة الإنسانية، فيما يُلقي الباحث في الفقه ومقارنة الأديان بجامعة بادريورن، الدكتور محمد عبدالرحيم، محاضرة تحت عنوان: "مفهوم المواطنة بين النظرية والتطبيق"، وذلك في الندوة الرابعة من ندوات المجلس.

وأشار المجلس إلى أن الندوة الخامسة للمجلس في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب تنعقد تحت عنوان "حول سؤال الآخر وإشكال الغيرية"، ويستعرض الدكتور ياسر سليمان، الباحث في تحليل الخطاب الديني بجامعة آخن، بالقراءة والتحليل قضية خطاب الكراهية ضد الأديان وخطابات الجماعات المتطرفة في الندوة السادسة.

فيما تقدم الندوة السابعة والأخيرة في معرض فرانكفورت رؤية تحليليَّة لمناهضة العنصرية، يلقيها الأستاذ عبدالصمد اليزيدي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، والدكتور يورجن ميكش مؤسِّس منظمة أسابيع لمواجهة العنصرية.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين، للمرة الرابعة، في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب في ألمانيا، الذي يأتي هذا العام في نسخته الـ 74، الذي انطلق أمس، ويستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، وذلك انطلاقًا من رسالة مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الهادفة إلى تعزيز السِّلم وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.

الأخوة الإنسانية التعايش المشترك الجماعات المتطرفة الدولي للكتاب الفعاليات الثقافية حكماء المسلمين فرانكفورت الدولي

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