الخميس 20 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيلون ماسك ينتقد رفع الاحتياطى الفدرالى الأمريكى لسعر الفائدة

إيلون ماسك
إيلون ماسك
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انتقد مؤسس سبيس إكس و تسلا إيلون ماسك خطوة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي رفع سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة.

 

واعتبر ماسك أن "الاحتياطي الفدرالي يرفع سعر الفائدة أكثر من الضروري... وأعتقد أنه في نهاية المطاف هم سيدركون ذلك، وسيخفضون سعر الفائدة من جديد".

 

وتعليقا على الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة وصفه ماسك بأنه "جيد إلى حد ما"، خلافا عما تشهده أوروبا التي تواجه المشاكل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والصين التي تشهد مشاكل في سوق العقارات.

 

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يقوم برفع سعر الفائدة منذ بداية العام، من أجل خفض التضخم إلى 2%.

 

وخلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بما مجموعه 0.75 نقطة مئوية.

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وائل لطفي

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