الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجلس الدولة يرفض إعادة تصحيح 3 مواد لطالبة فى «حقوق القاهرة»

مجلس الدولة
مجلس الدولة
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أصدرت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم حكمًا قضائيًا انتهت فيه إلى عدم أحقية طالبة في كلية الحقوق جامعة القاهرة، طالبت فيها بإلغاء إعلان نتيجتها في الفرقة الثانية بكلية الحقوق ـ جامعة القاهرة ـ قسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية ـ في العام الجامعي 2016 /2017 في مواد: (القانون المدني، والقانوني الجنائي، والقانون الإداري، ونظرية العقد وقواعد الإثبات).

وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تصحيح أوراق إجاباتها في هذه المواد، ومنحها الدرجات التي تستحقها فيها صدقًا وعدلاً.

وأسست المحكمة حكمها، أن الطالبة ـ أدت امتحانات الفرقة الدراسية الثانية بكلية الحقوق جامعة القاهرة ـ قسم الدراسة القانونية باللغة الإنجليزية ـ في العام الجامعي 2016 /2017 في مواد: (القانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون الإداري، ونظرية العقد وقواعد الإثبات)، وقد جرى تصحيح أوراق إجابات المدعية في كل مادة من هذه المواد، بكامل أجوبتها، وجميع جزئياتها، وقدر لكل إجابة درجتها، وفقًا لما قدره المصحح.

وأضافت المحكمة، أن الجماعة لم تترك أي أجوبة دون تقدير للدرجة المستحقة عنها، ولم يقع أي خطأ مادي في رصد الدرجات أو نقلها أو جمعها، ولم يثبت من الأوراق انحراف جهة الإدارة بسلطتها أو إساءة استعمالها لدى تصحيح أوراق إجابات المدعية في المواد المطعون على نتيجتها سالفة البيان، ولم تشر المدعية من قريب أو بعيد إلى أي عوار شاب عملية التصحيح، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة المدعية في المواد محل الطعن قد صدر مستندًا إلى ركن شديد، مبنيًا على أسبابه الصحيحة، متفقًا وصحيح القانون، وتغدو الدعوى بطلب إلغائه مفتقرة لسندها حقيقة بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة.

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