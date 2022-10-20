الخميس 20 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر 20-10-2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم عند نفس المستوى الذي حققه خلال تعاملات الأيام الماضية، ووصل سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 19.6336 جنيه للشراء، و19.7083جنيه للبيع، رغم ارتفاع سعر الدولار العالمي خلال تعاملات اليوم وسط توقعات بارتفاعه الشهر القادم مع اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة.

 

سعر الدولار اليوم 

 

  • بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري19.6336 جنيه للشراء، و19.7083جنيه للبيع .

 

  • وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

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بسبب تراجع الدولار.. أسعار النفط تعود للارتفاع

  • بلغ سعر الدولار في بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني: 19.61 جنيه للشراء. 19.71 جنيه للبيع.
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تقارير دولية: ارتفاع جديد فى سعر الدولار.. وخسائر للذهب

  • بلغ سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.63 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار في بنك البركة: 19.61 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

  • سجل أعلى سعر للدولار في بنوك المصري الخليجي: مستوى 19.68 جنيهًا للشراء، 19.71 جنيهًا للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي: مستوى 19.68 جنيهًا للشراء، 19.71 جنيهًا للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار في البنك  الأهلي الكويتي عند مستوى 19.68 جنيهًا للشراء، 19.71 جنيهًا للبيع.
الدولار البنك المركزي البنك الفدرالي البنك الأهلي بنك مصر بنك الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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