الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لمتهم بإحراز بندقية آلية فى سوهاج

السجن
السجن
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قضت محكمة جنايات سوهاج، الأربعاء، بمعاقبة حاصل على معهد خدمة اجتماعية، 27 سنة، بالسجن 3 سنوات بعد اتهامه بإحراز سلاح ناري "بندقية آلية" بدون ترخيص وذخيرة بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز جرجا عن إحراز المتهم سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص فى مسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم تفتيش مسكن المتهم وعثر بداخله على بندقية آلية وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

السجن مركز جرجا سلاح نارى الحكم صحة المعلومات إحالة المتهم

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