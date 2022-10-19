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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفراخ اليوم فى بورصة الدواجن الأربعاء 19-10-2022

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن
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هناك أزمة طاحنة يعيشها سوق الدواجن واللحوم البيضاء في مصر هذه الأيام بسبب عدم توافر الأعلاف والركود الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي وأثرت على العالم كله وأثرت بشكل كامل على سلاسل الإمداد والتوريد من هنا يعاني السوق المحلي ورأينا اعدامات للكتاكيت، وبالتالي سيقل انتاج مصر من الدواجن وهو مع زيادة الطلب سيؤثر على السعر بالارتفاع.

 

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

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وجاء البحث عن سعر الدواجن في مقدمة محركات البحث، وشهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 19-10-2022 استقرارًا بالسوق المحلية لتتراوح بين 32 و34 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

 

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الأربعاء 19-10-2022

ودارت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن حول 36 و38 جنيهًا للكيلو باختلاف المنطقة، ويبلغ حجم الإنتاج المحلي نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

 

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.

 

أسعار بورصة الدواجن اليوم منير السقا الأربعاء 19-10-2022

وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 35 جنيهًا للدواجن البيضاء، وتراوحت أسعار الدواجن البلدي بين 52 و53 جنيهًا، وسجلت الدواجن الساسو 50 جنيهًا للمستهلك.

 

وصعد الكتكوت الأبيض إلى 3.75 و4 جنيهات، ودار الكتكوت الساسو حول 3 و3.25 جنيه، وهبط كيلو الأمهات البيضاء بنحو جنيه ليسجل 22 جنيهًا.

 

أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم الأربعاء 19-10-2022

وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 35 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.

 

واستقرت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية عند 47 جنيهًا للكيلو، وبلغت الأمهات البيضاء 22 جنيهًا فى المزرعة.

 

أسعار بورصة الدواجن محمد عادل الأربعاء 19-10-2022

وسجلت أسعار بورصة الدواجن «محمد عادل» 33.5 جنيها، وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.

 

وبلغت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 43 جنيهًا للكيلو، وسجل الكتكوت الأبيض 5 جنيهات.

 

وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97%.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

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