حبس عصابة التنقيب عن الآثار فى الجيزة 4 أيام

أصدرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، مساء الثلاثاء، قرارًا يأمر بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الصف.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد بتورط عدد من الأشخاص فى التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الصف، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، أثناء تنقيبهم عن الآثار وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم فى الحفر والتنقيب، وتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.