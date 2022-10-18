الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة التنقيب عن الآثار فى الجيزة 4 أيام

حبس
حبس
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أصدرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، مساء الثلاثاء، قرارًا يأمر بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى الصف.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد بتورط عدد من الأشخاص فى التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الصف، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط 5 متهمين، أثناء تنقيبهم عن الآثار وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم فى الحفر والتنقيب، وتم إخطار اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

الإدارة العامة لمباحث الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيق اللواء عبد العزيز سليم المباحث الجنائية النيابة التحقيق حبس 5 أشخاص جهات التحقيق المختصة لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار مساء اليوم الثلاثاء

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