الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المستشار الألماني: السنوات المقبلة حاسمة للتحول إلى اقتصاد محايد مناخيا

المستشار الألماني
المستشار الألماني
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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن السنوات المقبلة حاسمة للتحول إلى اقتصاد محايد مناخيا في ألمانيا.
وفي أعقاب اجتماع لـ "تحالف من أجل التحول" مع ممثلين لروابط اقتصادية ونقابات في ديوان المستشارية، قال السياسي الاشتراكي اليوم الثلاثاء إن الفترة حتى 2030 حاسمة.
وأشار شولتس إلى وجود الحاجة إلى عدة أمور من بينها زيادة القدرات الإنتاجية في قطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد المستدام في ألمانيا وتوفير سلاسل توريد آمنة بالإضافة إلى تسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتصاريح.
وقال شولتس إن التركيز لن يكون منصبا على الإدارة الفعالة للأزمة بل على تشكيل التحالفات على المدى البعيد، وتابع :" نحن نعتزم تأمين الرخاء المستدام للمستقبل من خلال التشارك بين السياسة والاقتصاد والنقابات والعلوم والمجتمع المدني في التحالف".
كانت أحزاب الائتلاف الحاكم وهي حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، أعلنت تحالف التحول في اتفاق تشكيل الائتلاف.
وتسعى ألمانيا إلى الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2045 حيث من المنتظر أن تحقق عندئذ توازنا بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والقضاء عليها، وسيتعين عندئذ إعادة هيكلة العمليات الإنتاجية لتحقيق هذا الهدف.
من جانبها، أكدت رئيسة الرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه، ماري-لويزه فولف عدم حدوث تغيير على الهدف الخاص بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2045.
وقال كاي نيبرت رئيس اتحاد حلقة حماية الطبيعة الألماني (الذي يضم منظمات حماية البيئة والطبيعة والحيوان في ألمانيا): "ما نحتاجه الآن هو تحول زمني في توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة"، مشددا على ضرورة توفير حملة استثمارات في هذا المجال.
من جانبها، قالت ياسمين فاهيمي رئيسة اتحاد النقابات العمالية الألماني "دي جي بي" في إشارة إلى الحاجة إلى كوادر فنية لتحقيق التحول الاقتصاد المنشود إنه يجب الإبقاء على نظام التعليم المهني، ووصفته بأنه واحدة من أهم مزايا ألمانيا كمقر اقتصادي.

المستشار الألماني أولاف شولتس مناخ قطاع الطاقات المتجددة المانيا

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