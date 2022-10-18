اتحاد الصناعات: القيادة السياسية تسعى لدعم وتطوير الصناعة

صرح الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن القيادة السياسية تسعى لدعم وتطوير الصناعة، إذ أن تقدم الدول يقاس بتقدمها الصناعي.

وأوضح البهي، من خلال مداخلة هاتفية نبشرة الأخبار على قناة "DMC"، أننا في ظل أزمة عالمية يمكن أن يترتب عليها الكثير من الأزمات المختلفة نتيجة أن هناك الكثير من الصناعات تهاجر من موطنها الأصلي أو من دول كانت تقيم صناعتها فيها نتيجة التوترات.

وتابع أن إنشاء مصر بنية تحتية تشبه الإعجاز وما قام به الفريق كامل الوزير، وزير النقل من تطوير الطرق والموانئ بحيث تصبح مصر منطقة لوجستية، “بما ميزنا به الله عز وجل لنتوسط العالم”.

وأشار إلى أن الشحن أحيانا من دول شرق آسيا يتجاوز قيمة الشحنة نفسها ومصر لديها موقع استراتيجي وأسواق متعطشة في الدول العربية وأفريقيا بها الكثير من المنتجات الصناعية نستطيع غدً صباحًا أن ننشأ صناعات تستهدف التصدير أولًا، لأن ذلك ما نحتاجه خلال المرحلة القادمة.

واستطرد حديثة عن اكتشافات الغاز في مصر زيادة القيمة المضافة من خلال وجود صناعات تعتمد على الغاز كمدخل أساسي فيها، ففكره قفل الانبوبة عن اوروبا ليس فقط مقتصر فقط علي فكرة التدفئة في الشتاء ولكن تأثيره يصل الي صناعات يمكن ان تحقق ضعف الرقم المأمول.

وفي وقت سابق اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمتابعة مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية .

ووجه الرئيس بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أية عقبات في هذا الصدد، بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعياً نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي.