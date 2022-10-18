المتهم بإطلاق النار على شاب بعين شمس يمثل الجريمة اليوم

تجري النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية للمتهم بقتل شاب بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة في منطقة عين شمس.



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شخص بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطلقات نارية متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



بإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة منذ فترة بين المجني عليه وعاطل بسبب خلافات الجيرة، فقام الأخير بالاستعانة باثنين من أصدقائه، وترصدوا للمجني عليه وقتلوه.



عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.