الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بإطلاق النار على شاب بعين شمس يمثل الجريمة اليوم

المتهم
المتهم
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تجري النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية للمتهم بقتل شاب بطلق ناري بسبب خلافات الجيرة في منطقة عين شمس.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شخص بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطلقات نارية متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة منذ فترة بين المجني عليه وعاطل بسبب خلافات الجيرة، فقام الأخير بالاستعانة باثنين من أصدقائه، وترصدوا للمجني عليه وقتلوه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

منطقة عين شمس خلافات الجيرة طلق ناري شاب قتل النيابة العامة

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عبور الأزمة

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