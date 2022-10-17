تجديد حبس 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وسرقوا مبالغ مالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة حبس تشكيل عصابي انتحل صفة أفراد شرطة واقتحموا شقة سيدة وسرقوا مبالغ مالية ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بحضور (3) أشخاص "غير معلومين لديها" وقاموا بالدخول إلى الشقة محل سكنها وادعوا بأنهم رجال شرطة، وعقب انصرافهم اكتشفت سرقة مبالغ مالية عملات (محلية – أجنبية).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.