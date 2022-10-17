القبض على عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بمدينة مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وأجهزة كهربائية من داخل فيلا بمدينة مايو.

كان قسم شرطة 15 مايو، تلقى بلاغا من الأهالى بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وشاشة من داخل محل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث وتبين وجود كسر في باب المنزل، وبتفريغ كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وأمكن وأرشد عن مكان المسروقات وإعادتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.