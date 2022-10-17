الإثنين 17 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بعين شمس

ارشيفية
ارشيفية
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لقى شخص مصرعه، على يد شاب وأصدقائه بسبب خلافات الجيرة بمنطقة عين شمس.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة لقتيل بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بالرصاص بمناطق متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة منذ فترة بين المجني عليه وعاطل بسبب خلافات الجيرة، فقام الأخير بالاستعانة باثنين من أصدقائه، وترصدوا للمجنى عليه وقتلوه بالرصاص.

وتم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

شخص مصرع شاب خلافات الجيرة عين شمس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

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