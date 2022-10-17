إصابة 3 مواطنين بسبب حادث انقلاب دراجة بخارية فى محافظة الفيوم

وقع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الدائري بمدخل مستشفى الحميات بالفيوم، أسفر عن إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الجزائري بمدخل مستشفى الحميات، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.