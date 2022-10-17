الإثنين 17 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 مواطنين بسبب حادث انقلاب دراجة بخارية فى محافظة الفيوم

أرشيفية
أرشيفية
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وقع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الدائري بمدخل مستشفى الحميات بالفيوم، أسفر عن إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 

البداية كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الجزائري بمدخل مستشفى الحميات، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب دراجة بخارية مستشفى الحميات اصابة 3 مواطنين النيابة اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم

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وائل لطفي

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