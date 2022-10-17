الإثنين 17 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لـ جزار ومشرف أمن في واقعة «كفر حمزة» بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم
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قضت الدائرة الثالثة، محكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد لجزار ومشرف أمن، لاتهامهما بقتل شخص باستخدام سلاحين "ناري وأبيض"، خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة كفر حمزة بالقليوبية.

صدر الحكم، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

كشف أمر الإحالة، أن المتهم "س. أ "، جزار، ومقيم كفر حمزة الخانكة، و"ي . أ"، مشرف أمن ومقيم ذات العنوان، قتلوا المجني عليه "محمد . ص "، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "فرد خرطوش"، وأدوات "سنجة، عصا، شوم"، حوزتهم وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده به سلفاً.

وأضاف  أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى قام المتهم الأول بطعنة بسنجة حوزته فاستقرت بظهره، وأطلق المتهم الثاني عيار ناري صوبه من السلاح الناري "فرد خرطوش" حوزته، فاستقرت بقدمه اليسرى، وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين الأول والثاني وبحوزتهم أدوات "عصا وشوم"، فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش، كما حازوا وأحرزوا أدوات "سنجة ، شومة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

الدائرة الثالثة محكمة جنايات بنها جزار مشرف أمن السجن المؤبد مركز شرطة الخانكة

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وائل لطفي

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