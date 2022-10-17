الإثنين 17 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 مواطنين فى حادث تصادم بالطريق الدولى بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث تصادم سيارتى ملاكى بمركز إدكو بالبحيرة، أدى إلى إصابة 3 مواطنين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.  

البداية كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدينة إدكو بالبحيرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 مواطنين بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى بإدكو لإسعافه وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث تصادم ملاكي مركز إدكو بالبحيرة كدمات متفرقة اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة

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وائل لطفي

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