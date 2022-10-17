الإثنين 17 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 إثر انقلاب دراجة نارية فى الشرقية

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية
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أصيب 3 مواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام كوبرى أبوراجح دائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

 وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير  المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

- نتائج التحريات

وبالفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام كوبرى أبوراجح دائرة مركز أولاد صقر، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى أولاد صقر المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب دراجة بخارية محافظة الشرقية اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

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وائل لطفي

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