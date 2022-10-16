النقض تؤيد سجن لـ«استورجى وتباع» زورا أختامًا رسمية

أيدت محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات قنا، بمعاقبة 8 متهمين بينهم «ح.ا» تباع و«م.ع» استورجي، بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية تزوير في محررات رسمية.

وكانت محكمة جنايات قنا قضت صدور حكم السجن 10 سنوات بحق المتهمين حضوريًا وغيابيًا للاشتراك في عمليات تزوير لمستندات رسمية فيما بينهم وتقليد أختام رسمية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قاما مع مجهولين بتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكاتب تابعة للشهر العقارى فى عدد من المحافظات واستعملاه فى توكيل مزور قدماه لإدارة مرور قنا لغرض تسهيل إجراءات سيارة نقل.

وتضمنت الاتهامات، أن المتهمين اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة من مجهول في ارتكاب تزوير محررات رسمية، وهو توكيل توثيق نموذجي في محافظة سوهاج بالمساعدة بإعطاء خاتم الشعار المقلد وكذلك البيانات المراد إثباتها فيه وتم اصطناعه على غرار المحررات الرسمية الصحيحة الصادرة من تلك الجهة وإثبات البيانات وختمها بالخاتم المقلد وذيله بتوقيعات غير صحيحة نسب صدورها زورًا لموظفي تلك الجهة كما تبين بالتحقيقات وبذات الطريقة بمصلحة الشهر العقاري بمحافظة قنا.

كما قاموا عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع مجهول فى تزوير محررات رسمية لإدارة مرور قنا وهو تصريح سير مؤقت لمركبة من خلال مدهم له بالخاتم المقلد وتزوير محررات رسمية توكيل منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري في محافظة أسيوط واستخدم المتهمون المحررات المزورة بأن احتج أحدهما بها وبصحة ما ورد بها من بيانات أمام معاون الضبط حال ضبطه بإحدى السيارات المبلغ بسرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.