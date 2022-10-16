الصين تسيطر على منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية

انتهت مساء اليوم منافسات 10 أمتار بندقية و10 أمتار مسدس ضغط هواء رجال وسيدات، بالإضافة إلى إقامة نهائيات 50 متراً بثلاثة أوضاع مختلفة لفرق الشباب ضمن منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وبدأت منافسات اليوم بمنافسات 25 متر مسدس لفرق المختلط شباب ونهائيات 10 أمتار بندقية ضغط هوا فرق رجال وسيدات، ثم منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هواء رجال وسيدات، قبل أن تختتم المنافسات بنهائي 50 متراً 3 أوضاع لفرق الشباب.

وجاءت النتائج كالتالي:

حقق فريق المختلط للشباب بالصين الميدالية الذهبية بمنافسات 25 متر مسدس، فيما حقق منتخب الهند المركز الثاني والثالث.

أما على صعيد منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هوا لفرق الرجال، فقد تمكن منتخب الهند من حصد الميدالية الذهبية، وحقق منتخب الصين الفضية، بينما توج المنتخب الصربي بالميدالية البرونزية.

وعلى صعيد السيدات بمنافسات 10 أمتار بندقية ضغط هوا، تمكنت سيدات الصين من الفوز بالمركز الأول على حساب كل من منتخب أمريكا والهند اللذين حصلا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هوا رجال، حقق منتخب الصين المركز الأول متفوقا على كل من المنتخب الإيراني صاحب المركز الثاني، والمنتخب الكوري صاحب المركز الثالث.

واستمر التفوق الصيني على صعيد السيدات أيضا في منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هوا، حيث تمكن منتخب سيدات الصين من حصد الذهبية، فيما حصل منتخب الهند على الميدالية الفضية والمنتخب الإيراني على البرونزية.

وأخيرًا، اختتمت منافسات اليوم بنهائي 50 متراً بثلاثة أوضاع لفرق الشباب، واستطاع منتخب أمريكا الفوز بالمركز الأول، فيما احتل المنتخب الأوكراني المركز الثاني والهند المركز الثالث.