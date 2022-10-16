الأحد 16 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الصين تسيطر على منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية

الرماية
الرماية
ads

انتهت مساء اليوم منافسات 10 أمتار بندقية و10 أمتار مسدس ضغط هواء رجال وسيدات، بالإضافة إلى إقامة نهائيات 50 متراً بثلاثة أوضاع مختلفة لفرق الشباب ضمن منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتى 28 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

IMG-20221016-WA0094

وبدأت منافسات اليوم بمنافسات 25 متر مسدس لفرق المختلط شباب ونهائيات 10 أمتار بندقية ضغط هوا فرق رجال وسيدات، ثم منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هواء رجال وسيدات، قبل أن تختتم المنافسات بنهائي 50 متراً 3 أوضاع لفرق الشباب.

وجاءت النتائج كالتالي:

IMG-20221016-WA0093

حقق فريق المختلط للشباب بالصين الميدالية الذهبية بمنافسات 25 متر مسدس، فيما حقق منتخب الهند المركز الثاني والثالث.

أما على صعيد منافسات 10 أمتار بندقية ضغط هوا لفرق الرجال، فقد تمكن منتخب الهند من حصد الميدالية الذهبية، وحقق منتخب الصين الفضية، بينما توج المنتخب الصربي بالميدالية البرونزية.

IMG-20221016-WA0092

وعلى صعيد السيدات بمنافسات 10 أمتار بندقية ضغط هوا، تمكنت سيدات الصين من الفوز بالمركز الأول على حساب كل من منتخب أمريكا والهند اللذين حصلا على المركزين الثاني والثالث على التوالي.

IMG-20221016-WA0090

وفي منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هوا رجال، حقق منتخب الصين المركز الأول متفوقا على كل من المنتخب الإيراني صاحب المركز الثاني، والمنتخب الكوري صاحب المركز الثالث.

IMG-20221016-WA0089

واستمر التفوق الصيني على صعيد السيدات أيضا في منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هوا، حيث تمكن منتخب سيدات الصين من حصد الذهبية، فيما حصل منتخب الهند على الميدالية الفضية والمنتخب الإيراني على البرونزية.

IMG-20221016-WA0087

وأخيرًا، اختتمت منافسات اليوم بنهائي 50 متراً بثلاثة أوضاع لفرق الشباب، واستطاع منتخب أمريكا الفوز بالمركز الأول، فيما احتل المنتخب الأوكراني المركز الثاني والهند المركز الثالث.

الإدارية الجديدة البندقية الدولية الذهبية العاصمة الإدارية الجديدة اللجنة المنظمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

«القاهرة الإخبارية» آخر عنقود منظومة الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«عايش فى زمن تانى».. إعلامية تهاجم مصطفى كامل بعد وقف تصاريح مطربى المهرجانات

عودة طالبة لأسرتها بعد اختفاء 4 أشهر فى كفر شكر

مصرع مهندس سقط من الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء بالشرقية

«بعد إعدام الكتاكيت».. الزينى يحذر من خطورة امتلاك المربين 60% من إنتاج الدواجن

سقط من الطابق السادس.. مصرع طالب صيدلة فى جامعة الفيوم

الباز: قرارات العفو الرئاسى المتتالية دليل على استقرار البلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

قناة القاهرة.. الطلّة حلوة

ماجد حبته

الرئيس الصينى يتعهد ويتوعد

لواء. محسن الفحام

اطمئنى يا مصر

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. منى حلمى

أحب معرفة موعد ومكان وطريقة موتى

علي سعدة

صرخة مدينة

د.أحمد الخميسى

حماية التعليم.. تلاميذ ومدرسين

ماجد حبته

إيقاظ الخلايا النائمة يعالج السرطان.. والإرهاب

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال متأثرًا بجراحه