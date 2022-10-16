مواصفات تابلت الثانوية العامة 2022 وسعره للطلاب

أسابيع قليلة تفصلنا عن تسليم تابلت الثانوية العامة لجميع الطلاب في الصف الأول الثانوي من قبل وزارة التربية والتعليم بعد تسليمها 50 ألف تابلت في سبتمبر الماضي للمعلمين والطلاب، ومن المفترض أن يتم تسليم 750 ألف جهاز تابلت تحاول تجهيزها الآن.

وحدثت وزارة التربية والتعليم تابلت الثانوية العامة التي ستقوم بتوزيعه خلال العام الدراسي الحالي، وضم مواصفات جديدة غير موجودة في تابلت الثانوية العامة القديم.

مواصفات تابلت الثانوية العامة

يتميز شكل تابلت الثانوية العامة 2022 بأنه أقل سمكًا من القديم فيبلغ 7 مم، ويزن نحو 476 جم من الهيكل المعدني.

وتبلغ شاشة التابلت 10.4 بوصة بدقة 2000 × 1200 تدعم 16 مليون لون وتعمل بتقنية TFT.

سماعات Stereo وتدعم مكبرات صوت رباعية وDplby Atmos، وتعمل بنحو 60 Frame في الألعاب مثل ببجي موبايل وغيرها، ستعطيك أفضل تجربة عند قراءة المستندات، مشاهدة الفيديوهات، الألعاب، بدعم 16 مليون لون.

وتصل رامات التابلت إلى 3GB، مع مساحة تخزين داخلية 64-GB، بمعالج Octa-Core، بسرعة تصل فيما بين 1.8 و حتى 2 جيجا هيرتز.

المعالج ثماني النواة يعمل بسرعة 2GHZ.

وسعة البطارية 7040 مللي أمبير، يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، مرفق بالعلبة شاحن Type C بسلك طويل جداً، بجانب سماعات الأذن والقطع البلاستيكية الخاصة بها، كما أنه يدعم تركيب بطاقات ذاكرة خارجية أقصى حجم لها هو 1 تيرابايت أي ما يساوي 1000G.

يدعم تابلت الثانوية العامة 2022 الوضع الليلي حفاظاً على العينين Dark Mode، بينما يأتي بكاميرا أحادية تعمل بدقة 8 MB، لالتقاط أفضل الصور في مختلف التوقيت.

كاميرا خلفية أحادية ذات دقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، تدعم تسجيل الفيديوهات بجودة FHD بسرعة 30 إطار في الثانية.

ذاكرة تخزين 64GB مع رامات 3GB.

يدعم تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.

يأتي USB من النوع Type C، ويدعم سماعات الأذن 3.5 ملم.

متوفر باللون الأسود.

سعر التابلت للطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن سعر التابلت للطلاب سيتم تقسيطه على 3 سنوات وسيتم تسليمه للطلاب الذين دفعوا قيمة الرسوم والتي تُقدر بنحو مبلغ (100 جنيه)، حيث يتم دفع القسط الأول لطلاب أولي ثانوي للعام الدراسي الجديد 2022-2023 في فروع مكاتب البريد المصري المنتشرة في كل محافظة.