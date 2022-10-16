سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن| اعرف آخر تحديث
واصل سعر جرام الذهب ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الأحد ليواصل مسيرة من الارتفاعات بدأها الأسبوع الماضي رغم الخسائر الفادحة التي يحصدها سعر الذهب العالمي طوال نفس الفترة.
وارتفع جرام الذهب عيار 21 – أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري- ليصل إلى 1116 جنيه، بعد أن تراجع بداية الشهر الجاري إلى 1085 جنيه عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغير.
سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن
|عيار
|بيع
|شراء
|سعر عيار 24
|بيع 1,271 جنيه
|شراء 1,275 جنيه
|سعر عيار 22
|بيع 1,165 جنيه
|شراء 1,169 جنيه
|سعر الذهب عيار 21
|بيع 1,112 جنيه
|شراء 1,116 جنيه
|سعر عيار 18
|بيع 953 جنيه
|شراء 957 جنيه
|سعر عيار 14
|بيع 741 جنيه
|شراء 744 جنيه
|سعر عيار 12
|بيع 635 جنيه
|شراء 638 جنيه
|سعر الاونصة
|بيع 39,524 جنيه
|شراء 39,666 جنيه
|سعر الجنيه الذهب
|بيع 8,896 جنيه
|شراء 8,928 جنيه
|سعر الكيلو الذهب
|بيع 1,270,857 جنيه
|شراء 1,275,429 جنيه
سعر الذهب العالمي اليوم
واصل الذهب العالمي تراجعه خلال تعاملات اليوم ليصل إجمالى التراجعات التي سجلها حتى الآن 3.5% في إجمالي تعاملات الأسبوع، وأرجع الخبراء تراجع سعر الذهب العالمي إلى صعود الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.7% أو ما يعادل 28.10 دولار لتصل إلى 1648.90 دولار للأوقية.
وتصاعدت توقعات الأسواق المالية لرفع معدلات الفائدة الأمريكية في اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين إلى 75 نقطة أساس، بعد بيانات أظهرت أن التضخم لا يزال أعلى من المتوقع رغم زيادة الفائدة 5 مرات منذ بداية العام الجاري.
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أسعار الذهب في سوق المال
|الوحدة
|جنيه مصرى
|دولار أمريكى
|أسعار الذهب عيار 24
|1,041 جنيه
|$52.94
|سعر الذهب عيار 22
|953.92 جنيه
|$48.52
|أسعار الذهب عيار 21
|910.58 جنيه
|$46.32
|أسعار الذهب عيار 18
|780.49 جنيه
|$39.70
|سعر الذهب عيار 14
|607.04 جنيه
|$30.88
|سعر الذهب عيار 12
|520.32 جنيه
|$26.47
|سعر الذهب عيار 9
|390.24 جنيه
|$19.85
|أسعار أوقية الذهب
|32,364 جنيه
|$1,646
|أسعار جنيه الذهب
|7,285 جنيه
|$370.56
|أسعار كيلو الذهب
|1,040,636 جنيه
|$52,936