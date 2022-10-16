الأحد 16 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن| اعرف آخر تحديث

الذهب
الذهب
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واصل سعر جرام الذهب ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الأحد ليواصل مسيرة من الارتفاعات بدأها الأسبوع الماضي رغم الخسائر الفادحة التي يحصدها سعر الذهب العالمي طوال نفس الفترة.

وارتفع جرام الذهب عيار 21 – أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري- ليصل إلى 1116 جنيه، بعد أن تراجع بداية الشهر الجاري إلى 1085 جنيه عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغير.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

 

عيار بيع شراء 
سعر عيار 24     بيع 1,271 جنيه شراء 1,275 جنيه
سعر عيار 22بيع 1,165 جنيهشراء 1,169 جنيه
سعر الذهب عيار 21بيع 1,112 جنيهشراء 1,116 جنيه
سعر عيار 18بيع 953 جنيهشراء 957 جنيه
سعر عيار 14بيع 741 جنيهشراء 744 جنيه
سعر عيار 12بيع 635 جنيهشراء 638 جنيه
سعر الاونصةبيع 39,524 جنيهشراء 39,666 جنيه
سعر الجنيه الذهببيع 8,896 جنيهشراء 8,928 جنيه
سعر الكيلو الذهب بيع 1,270,857 جنيهشراء 1,275,429 جنيه
    

 

سعر الذهب العالمي اليوم

واصل الذهب العالمي تراجعه خلال تعاملات اليوم ليصل إجمالى التراجعات التي سجلها حتى الآن 3.5% في إجمالي تعاملات الأسبوع،  وأرجع الخبراء تراجع سعر الذهب العالمي إلى صعود الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.7% أو ما يعادل 28.10 دولار لتصل إلى 1648.90 دولار للأوقية.

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وتصاعدت توقعات الأسواق المالية لرفع معدلات الفائدة الأمريكية في اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين إلى 75 نقطة أساس، بعد بيانات أظهرت أن التضخم لا يزال أعلى من المتوقع رغم زيادة الفائدة 5 مرات منذ بداية العام الجاري.

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أسعار الذهب في سوق المال 

 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 241,041 جنيه$52.94
سعر الذهب عيار 22953.92 جنيه$48.52
أسعار الذهب عيار 21910.58 جنيه$46.32
أسعار الذهب عيار 18780.49 جنيه$39.70
سعر الذهب عيار 14607.04 جنيه$30.88
سعر الذهب عيار 12520.32 جنيه$26.47
سعر الذهب عيار 9390.24 جنيه$19.85
أسعار أوقية الذهب32,364 جنيه$1,646
أسعار جنيه الذهب7,285 جنيه$370.56
أسعار كيلو الذهب1,040,636 جنيه$52,936

 

الذهب الذهب عيار 21 عيار 18 سعر الجنية الذهب الذهب العالمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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