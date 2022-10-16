سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن| اعرف آخر تحديث

واصل سعر جرام الذهب ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الأحد ليواصل مسيرة من الارتفاعات بدأها الأسبوع الماضي رغم الخسائر الفادحة التي يحصدها سعر الذهب العالمي طوال نفس الفترة.

وارتفع جرام الذهب عيار 21 – أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري- ليصل إلى 1116 جنيه، بعد أن تراجع بداية الشهر الجاري إلى 1085 جنيه عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغير.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

عيار بيع شراء سعر عيار 24 بيع 1,271 جنيه شراء 1,275 جنيه سعر عيار 22 بيع 1,165 جنيه شراء 1,169 جنيه سعر الذهب عيار 21 بيع 1,112 جنيه شراء 1,116 جنيه سعر عيار 18 بيع 953 جنيه شراء 957 جنيه سعر عيار 14 بيع 741 جنيه شراء 744 جنيه سعر عيار 12 بيع 635 جنيه شراء 638 جنيه سعر الاونصة بيع 39,524 جنيه شراء 39,666 جنيه سعر الجنيه الذهب بيع 8,896 جنيه شراء 8,928 جنيه سعر الكيلو الذهب بيع 1,270,857 جنيه شراء 1,275,429 جنيه

سعر الذهب العالمي اليوم

واصل الذهب العالمي تراجعه خلال تعاملات اليوم ليصل إجمالى التراجعات التي سجلها حتى الآن 3.5% في إجمالي تعاملات الأسبوع، وأرجع الخبراء تراجع سعر الذهب العالمي إلى صعود الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.7% أو ما يعادل 28.10 دولار لتصل إلى 1648.90 دولار للأوقية.

وتصاعدت توقعات الأسواق المالية لرفع معدلات الفائدة الأمريكية في اجتماعي نوفمبر وديسمبر المقبلين إلى 75 نقطة أساس، بعد بيانات أظهرت أن التضخم لا يزال أعلى من المتوقع رغم زيادة الفائدة 5 مرات منذ بداية العام الجاري.

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