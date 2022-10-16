إحالة أوراق قضية سائق ونجار قتلا شقيقين وطفلًا بالخانكة للمفتى

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سيد رفاعي بإحالة أوراق نجار وسائق، لمفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل شقيقين وطفل، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 2 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18601 لسنة 2020 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1890 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهم صابر عبدالله محمد عفيفي، 45 سنة، نجار - ومقيم الخانكة، محمد أبواليزيد زيدان محمد، 28 سنة، سائق توك توك، ومقيم ميت العطار مركز بنها، قتلا الطفل المجني عليه سيف هاني سمير توفيق، تصادف وجوده في الشارع، والمجني عليهما محمود علي محمود عفيفي، أحمد علي محمود عفيفي، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن أطلق الأول أعيرة نارية صوبهم من السلاح الناري "بندقية آلية"، فأحدث إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتهم حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الوقعة مشهرًا السلاح الناري، للشد من أزر الأول - قاصدين قتلًا-.