الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شعر بإهانة كرامته فقفز من السادس.. ولحقه شقيقه لـ«تأنيب الضمير»

قفز شخص
قفز شخص
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لقي شقيقان مصرعهما، الأحد، إثر سقوطهما من شرفة شقة محل سكنهما بالطابق السادس بشارع السلام بمنطقة العجمي، غرب محافظة الإسكندرية.

البداية عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ من مستشفى العجمي التخصصي بوصول كل من "إ. ف. ص"، 26 سنة، ميكانيكي، وشقيقه "م. ف. ص" 18 سنة، حاصل على الثانوية العامة، مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسم ومتوفيين.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وسؤال والدتهما "إ. ر. ع" 53 عامًا، ربة منزل، وشقيقتهما "م. ف. ص" 27 سنة، ربة منزل، مقيمة بشارع السلام بمنطقة الهانوفيل.

وأقرت والدتهما بأنه أثناء تواجدها بالشقة سكنهم بالطابق السادس، بالعقار المشار إليه، حدثت مشاجرة بين المذكورين بسبب الخلاف على سماعة كاسيت، وقام خلالها الأول بالاعتداء على الثاني بالضرب.

وأضافت شقيقتهما أن "الثاني" شعر بأن كرامته مُسّت بعد أن اعتدى عليه شقيقه فقفز من شرفة الشقة، وقام "الأول" بعد شعوره بتأنيب الضمير بالقفز خلفه، ما أدى لإصابتهما بكسور بجميع أنحاء الجسم، والتي أودت بحياتهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

الإسكندرية الطابق السادس مصرع سماعة

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