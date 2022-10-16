الأحد 16 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة وإصابة طفلة في انقلاب سيارة بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق مركز بلبيس، أدى إلى مصرع سيدة وإصابة طفلة، وتم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى، وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا بمصرع سيدة، مقيمة محافظة القاهرة، وإصابة طفلة، بكسر في القدم اليمنى.

وتبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق " بلبيس - السلام " أمام المظلات، بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابه وتحرير محضر بالواقعة.

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