الأحد 16 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لدجال هتك عرض فتاة بدعوى علاجها من السحر بالمحلة

دجال
دجال
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أصدرت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم السبت حكمًا يقضي بمعاقبة دجال بالسجن 10 سنوات، في اتهامه بهتك عرض فتاة داخل منزلها بالمحلة الكبرى، بعد أن أوهم أسرتها بقدرته على علاجها من المس والسحر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضى.

كان المتهم قد توجه لمنزل المجني عليها وأوهم أسرتها بأنها مصابة بالسحر، وأنه قادر على فك السحر وعلاجها.

وطلب المتهم من أسرتها تركه بمفرده معها في الغرفة والجلوس في الخارج، وما إن استفرد بالمجني عليها وقام بالتعدي عليها كما حاول سرقة مبلغ مالي من المنزل، وما إن شعرت المجني عليها بتصرفاته الغريبة حتى استغاثت بأسرتها وتمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

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