السبت 15 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لتاجري مخدرات في سوهاج

مخدرات
مخدرات
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أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة متهمين بالسجن 7 سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه لكل منهم، في تهمة بالاتجار فى المخدرات ومقاومة السلطات بقسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث القسم عن قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة القسم وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم عدد من أكياس الشابو، كما قام المتهمون بمقاومة ضباط الشرطة أثناء القبض عليهم ووجهت إليهم النيابة تهمة الاتجار في المخدرات ومقاومة السلطات وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

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