9 مصابين فى حادث تصادم بأسيوط

أُصيب 9 أشخاص، اليوم السبت، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأحد أعمدة الإنارة، أعلى طريق مركز الفتح الزراعي في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز الفتح، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، باصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة ووجود مصابين.

وبانتقال الإسعاف، وقوة من مباحث مركز الفتح، تبيَّن صحة البلاغ، وتبيَّن من المعاينة والفحص، اصطدام الميكروباص رقم "5897- ي ص ج" بعمود إنارة في مدخل قرية منشية المعصرة مركز الفتح، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص من ركاب السيارة الميكروباص ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.