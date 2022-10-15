السبت 15 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بقتل ربة منزل والشروع فى قتل شقيقها بشبرا

جريدة الدستور
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة تأجيل نظر قضية مقتل ربة منزل على يد متهمين لسرقتها، والشروع في قتل شقيقها بشبرا الخيمة، لجلسة يوم 12 نوفمبر المقبل، بناء على طلب دفاع المتهمين للاستعداد والمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبواليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

كشف أمر الإحالة الخاص عن أن المتهمين قتلا المجنى عليها "ع. س"، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها وأعدا لذلك الغرض أدوات "كمامات، لاصق طبي، قفازات طبية"، موضوع الاتهام التالي، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجدها، وما إن ظفرا بها حتى سدد إليها المتهم الأول ضربة بيده استقرت بعينها اليسرى فسقطت أرضاً مما أدى إلى ارتطام رأسها بالأرض فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياتها، وذلك تم حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا فى قتل المجنى عليه "خ. س"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض الأدوات المار ذكرها بوصف الاتهام السابق، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجده، وما إن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بدفعه أرضاً فسقط، وحال مقاومته قام المتهم الأول بتكبيل قدميه مستخدماً أداة أخرى "حبل" موضوع الاتهام التالي، ثم وضع اللاصق الطبي على فمه حتى لا يستطيع الاستغاثة، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي كادت أن تودي بحياته، قاصدين قتله، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

الدائرة الثانية محكمة جنايات شبرا الخيمة ربة منزل المستشار أيمن عفيفي سالم قتل

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