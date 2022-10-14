الجمعة 14 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة مسلحة تخصصت فى ترويج المواد المخدرة بقليوب

حبس
حبس
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أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس تشكيل عصابي مسلح تخصص في ترويج المواد المخدرة في مركز قليوب.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العقيد محمد سامي مندور، رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، يُفيد بورود معلومات بقيام مجموعة من العاطلين مقيمين بدائرة القسم تعمل في ترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، ومعاونة الرائد عمرو نصر والرائد مصطفي الصباغ معاوني رئيس المباحث من استهدافهم وضبط كل من "محمد. ص" 29 سنة، مقيم بقرية أبوالغيط وله عنوان بقليوب، و"عطية. ن" 47 سنة، مقيم قليوب، و"إسلام. أ" مقيم قليوب، وبحوزتهم 9 قطع "حشيش"، و612 تذكرة هيروين، وفرد "خرطوش" و5 طلقات من ذات العيار وطبنجة و3 طلقات ذات العيار، و48500 ألف مبلغ مالي حصيلة البيع، و2 هاتف محمول لتسهيل البيع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف للاتصال بعملائهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدرات المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ علي الأسلحة النارية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

أسلحة النارية استعجال تحريات اللواء محمد السيد أمرت النيابة العامة النيابة العامة بالقليوبية ترويج المواد المخدرة حبس تشكيل عصابي

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