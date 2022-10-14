الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع ترقب زيادة الفائدة الأمريكية

الذهب
الذهب
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 ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1670 دولارا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت الأسعار بأكثر من واحد بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 1676.60 دولار.
وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، ما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عامًا التي لامستها أمس الخميس.
وأظهرت بيانات أمس الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يدعم توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه في 1-2 نوفمبر.
ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه أداة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد قلل من جاذبية المعدن النفيس؛ لأنه لا يحقق عائدًا ثابتًا.
وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.8 بالمئة إلى 19.01 دولار للأوقية، ولكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس.
وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 904.77 دولار والبلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2125.18 دولار. ويتجه كل منهما صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وفي وقت سابق، تراجع الدولار، مع عودة شهية المخاطرة إلى أسواق الأسهم العالمية، وبدا أن تركيز المستثمرين لم يعد منصبًا على اعتبارات أسعار الفائدة الأمريكية رغم بيانات التضخم المرتفعة التي ترجح المزيد من تشديد السياسة النقدية، كما يترقب التجار احتمالية تدخل السلطات اليابانية لدعم الين، الذي يحوم قرب أدنى مستوى له في ثلاثة عقود.

أسعار الذهب الخزانة الامريكية الدولار أسعار الفائدة الأمريكية أسعار الفائدة الاونصة

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