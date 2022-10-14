الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 14-10-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب الموقع الجغرافي لكل محافظة لذا تناشد دار الافتاء المسلمين بضرورة مراعاة فروق التوقيت وتأدية الصلاة وفقا لـ ميقات الصلاة حسب المحافظة التي يقطن بها.

ويبحث المسلمون يوميًا عن مواقيت الصلاة والتي تختلف يوميًا، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 .

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر 13-10-2022

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:28 صباحاً 

موعد أذان الظهر 11:42 صباحاً

موعد أذان العصر 2:59 مساءً

موعد أذان المغرب 5:28  مساءً

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موعد أذان العشاء 6:45  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:34 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:47 صباحاً

موعد أذان العصر 3:04 مساءً

موعد أذان المغرب 5:32 مساءً

موعد أذان العشاء 6:51 مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:17 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:29 صباحاً

موعد أذان العصر 2:49  مساءً

موعد أذان المغرب 5:17 مساءً

موعد أذان العشاء 6:33 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 4:59 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:11 صباحاً

موعد أذان العصر 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب 6:01 مساءً

موعد أذان العشاء 7:14 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الفجر 4:30 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً

موعد أذان العصر 3:03 مساءً

موعد أذان المغرب 5:31 مساءً

موعد أذان العشاء 6:46 مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:24 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:37 صباحاً

موعد أذان العصر 2:55 مساءً

موعد أذان المغرب 5:23 مساءً

موعد أذان العشاء 6:41  مساءً     

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وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

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