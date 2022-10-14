تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 14-10-2022

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب الموقع الجغرافي لكل محافظة لذا تناشد دار الافتاء المسلمين بضرورة مراعاة فروق التوقيت وتأدية الصلاة وفقا لـ ميقات الصلاة حسب المحافظة التي يقطن بها.

ويبحث المسلمون يوميًا عن مواقيت الصلاة والتي تختلف يوميًا، وتقدم الدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 .

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد صلاة الفجر 4:28 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:42 صباحاً

موعد أذان العصر 2:59 مساءً

موعد أذان المغرب 5:28 مساءً

موعد أذان العشاء 6:45 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:34 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:47 صباحاً

موعد أذان العصر 3:04 مساءً

موعد أذان المغرب 5:32 مساءً

موعد أذان العشاء 6:51 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:17 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:29 صباحاً

موعد أذان العصر 2:49 مساءً

موعد أذان المغرب 5:17 مساءً

موعد أذان العشاء 6:33 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد صلاة الفجر 4:59 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:11 صباحاً

موعد أذان العصر 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب 6:01 مساءً

موعد أذان العشاء 7:14 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

موعد صلاة الفجر 4:30 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً

موعد أذان العصر 3:03 مساءً

موعد أذان المغرب 5:31 مساءً

موعد أذان العشاء 6:46 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:24 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:37 صباحاً

موعد أذان العصر 2:55 مساءً

موعد أذان المغرب 5:23 مساءً

موعد أذان العشاء 6:41 مساءً