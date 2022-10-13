الخميس 13 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط ربة منزل و5 آخرين بتهمة قتل «بقال» فى الشرقية

جريدة الدستور
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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل صاحب محل بقالة بالشرقية وضبط مرتكبي الواقعة، وتبيّن أنّهم ربة منزل و5 أشخاص آخرين، بسبب ابتزاز المجني عليه للمتهمة.

وذكرت التحريات، أنّ مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، تبلغ بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بدائرة المركز وبها طلق ناري، وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد هوية المجني عليه، وتبيّن أنّه مالك محل بقالة- مقيم بدائرة المركز، وأسفرت الجهود عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، و5 عاطلين لـ2 منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن القليوبية وأسوان، أمكن ضبطهم وبمواجهتهم قررت الأولى بوجود علاقة بينها وبين المجني عليه، وتصوير مقاطع لها وابتزازها، واتفقت مع المتهمين على التخلص منه مقابل مبلغ مالي، حيث رصدوا تحركات المجني عليه، وعقب وصوله إلى محل البلاغ مُستقلا دراجة نارية، لاحقوه وأطلق أحدهم عيارًا ناريًا من فرد محلي كان بحوزته تجاهه، فأودى بحياته واستولوا على دراجته النارية وهاتفه المحمول.

وأرشد المتهمون عن السلاح المستخدم، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وأضافوا إنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية مقتل صاحب محل بقالة الشرقية مركز شرطة منيا القمح مديرية أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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