التصريح بدفن شخص لقى مصرعه بحادث تصادم «تريلا» و5 سيارات أعلى الدائرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة شخص لقى مصرعه إثر حادث تصادم تريلا و5 سيارات أعلى الطريق الدائري اتجاه الرماية، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري وإعداد تقرير.

وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لخمسة أشخاص آخرين أصيبوا في الحادث للاستماع إلى أقوالهم.

انتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات، وتم القبض على سائق التريلا ليتم التحقيق معه.

البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.