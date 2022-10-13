الخميس 13 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: ارتفاع التضخم بنسبة 3.1% خلال سبتمبر

المستهلك في السعودية
المستهلك في السعودية
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ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية لشهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.1%، مقارنة بنظيره من العام الماضي.

وذكرت هيئة الإحصاء السعودية، في تقريرها الشهري عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.2%.

يُشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وتم اختيار هذه السلة بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في عام 2018، والذي على ضوئه تم تحديد البنود وأوزانها.

مؤشر الرقم القياسي السعودية هيئة الإحصاء السعودية أسعار الأغذية الغاز التغيرات في الأسعار أسواق الأسهم

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وائل لطفي

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