الخميس 13 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة وإصابة شخصين في حادث تصادم بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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لقيت طفلة مصرعها، فيما أصيب اثنين آخرين، فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل، بدائرة مركز الحسينية.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بإستقبال مستشفى الحسينية كل من طفلة مقيمة مركز أولاد صقر، جثة هامدة  وربة منزل، مصابة باشتباه كسر فى العمود الفقرى، مقيمة مركز الحسينية،  ، مجند مصابا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بطريق السعدى، دائرة مركز الحسينية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

طفلة حادث تصادم سيارتين الأجهزة الأمنية مستشفى الحسينية مركز أولاد صقر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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