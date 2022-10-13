أمطار وانخفاض كبير بدرجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 13-10-2022

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على حالة الطقس بمصر خلال الأيام القليلة القادمة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد إلى حالة طقس غير مستقر، و تصنف متوسطة القوة ابتداء من السبت المقبل وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

كما توقع خبراء الطقس هطول أمطار غزيرة ورعدية على عدة محافظات، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي توقعات خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس.

حالة الطقس اليوم

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية يكون لطيف على سانت كاترين اليوم الخميس، دافئ لمائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يكون حار نسبيًا على باقي الأنحاء نهارًا، مائل للبرودة شمالًا ولطيف جنوبًا ليلًا على كافة الأنحاء.

و تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى الفيوم تكون متكاثرة، كما تظهر السحب المدارية العالية والمتوسطة في نهاية الفترة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء تصل للضباب على شمال ووسط سيناء.

حالة الطقس.. درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة الصغري | العظمي

القاهرة 19° 30°

القليوبية 19° 30°

الجيزة 20° 31°

السلوم 20° 24°

مطروح 22° 25°

العلمين 21°. 25°

واحة سيوة. 20° 26°

الإسكندرية 21° 25°

البحيرة 20° 28°

كفرالشيخ 20° 29°

دمياط 22° 26°

بورسعيد 20° 25°

العريش 20° 26°

رفح 19° 26°

الدقهلية 18° 29°

الغربية 19° 30°

الشرقية 20° 30°

المنوفية 20° 29°

الإسماعيلية. 19° 28°

القنطرة غرب 20°. 29°

السويس 20° 30°

فايد 21°. 30°

نخل 17° 26°

سانت كاترين 11 ° 24°

شرم الشيخ 22° 32°

الطور 20° 33°

رأس سدر 22°. 34°

أبو زنيمة 21°. 31°

أبو رديس 20°. 31°

دهب 21°. 35°

نويبع 22°. 34°

زعفرانة 20°. 28°

رأس غارب 20°. 29°

الغردقة 21° 29°

سفاجا 20°. 29°

مرسى علم 23° 31°

بورغالب 22°. 31°

القصير 23°. 29°

رأس بناس 23°. 33°

شلاتين 20° 32°

أبورماد 24°. 35°

حلايب 23° 35°

رأس حدربة 23°. 35°

الواحات البحرية 20°. 26°

الفرافرة 20°. 28°

الداخلة 22°. 28°

الخارجة 23°. 29°

الفيوم. 19° 29°

بنى سويف 19° 29°

المنيا 21° 30°

أسيوط 22° 32°

سوهاج 23° 32°

قنا 24° 34°

الأقصر 23° 34°

إدفو 24°. 34°

أسوان 23° 35°

الوادي الجديد 23° 30°