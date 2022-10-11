الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بنسبة 14%.. إسبانيا تستهدف خفض استهلاك الغاز خلال شهور الشتاء

الغاز
الغاز
ads

تسعى إسبانيا إلى خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي خلال شهور الشتاء، بنسبة تصل إلى 14%، من خلال دفع الشركات والحكومات المحلية إلى خفض استهلاك الوقود.


وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الحكومة الإسبانية فرضت منذ أغسطس الماضي قيودًا، على استخدام أنظمة التكييف والتدفئة في المباني العامة، بهدف الحد من استهلاك الطاقة. 

 

والآن ترغب الحكومة في إلزام المدن والبلدات بتقليل إضاءة الشوارع والتشجيع على استخدام ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، بحسب بيان صادر عن وزارة التحول البيئي الإسبانية، كما تعتزم الحكومة مطالبة الشركات الكبرى بمراجعة فورية لخطط تحسين كفاءة استهلاك الطاقة لديها، وإلزامها بخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي.


وترغب إسبانيا في خفض استهلاك الغاز بنسبة 5.1% على الأقل وحتى 13.5% خلال شهور الشتاء.


كما تتضمن الإجراءات الحكومية تقديم حوافز ضريبية لاستهلاك الطاقة الخضراء، ومنح الشركات الصغيرة قروضًا لتقليل استهلاك الوقود.

اسبانيا الغاز الطبيعي خفض استهلاك الوقود استهلاك الوقود استهلاك الطاقة كفاءة استهلاك الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

الأكثر قراءة

«التضامن» تبدأ صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة السبت

«مدبولى» يشكر حكومة مولدوفا على تسهيل عبور الطلاب المصريين العالقين بأوكرانيا

رئيس جامعة مطروح يشهد حفل استقبال طلاب الحاسبات والذكاء الاصطناعي

أول تعليق من هاني شاكر بعد إعلان مصطفى كامل نقيبًا للموسيقيين

«صيادلة الإسكندرية» تتخذ عدة إجراءات في واقعة طفلتي مينا البصل

التضامن: نتحمل المصاريف الدراسية لأبناء الأسر المسجلة بـ«تكافل وكرامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

آنى إرنو والأدب المتين

ماجد حبته

أدوية يوم القيامة!

أمل زيادة

المدارس.. رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (9)

أميرة عبد الكريم

علاقات منتهية الصلاحية من قبل تاريخ الصدور

جلال حمام

وعادت «ريما» لعادتها القديمة!

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الإفتاء وضرورة التواصل مع العالم

حسين دعسة

في مستقبل المشهد السياسي العراقي.. المجهول والأزمة!

محمد رفعت

فلتفعلها المحليات !

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول لبناني: بايدن هنأ عون على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

مقتل جندى إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

إسرائيل تعلن التوصل لـ«اتفاق تاريخى» حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان