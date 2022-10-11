بنسبة 14%.. إسبانيا تستهدف خفض استهلاك الغاز خلال شهور الشتاء

تسعى إسبانيا إلى خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي خلال شهور الشتاء، بنسبة تصل إلى 14%، من خلال دفع الشركات والحكومات المحلية إلى خفض استهلاك الوقود.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الحكومة الإسبانية فرضت منذ أغسطس الماضي قيودًا، على استخدام أنظمة التكييف والتدفئة في المباني العامة، بهدف الحد من استهلاك الطاقة.

والآن ترغب الحكومة في إلزام المدن والبلدات بتقليل إضاءة الشوارع والتشجيع على استخدام ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، بحسب بيان صادر عن وزارة التحول البيئي الإسبانية، كما تعتزم الحكومة مطالبة الشركات الكبرى بمراجعة فورية لخطط تحسين كفاءة استهلاك الطاقة لديها، وإلزامها بخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي.



وترغب إسبانيا في خفض استهلاك الغاز بنسبة 5.1% على الأقل وحتى 13.5% خلال شهور الشتاء.



كما تتضمن الإجراءات الحكومية تقديم حوافز ضريبية لاستهلاك الطاقة الخضراء، ومنح الشركات الصغيرة قروضًا لتقليل استهلاك الوقود.