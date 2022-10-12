القبض على متهم بارتكاب عمليات تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على المتهم بارتكاب عمليات تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية، وبفحص هاتفه تبين وجود شريك له يقوم بالنصب على شركات التأمين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة وضبط الخارجين على القانون.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقيادة اللواء سعيد شوقي، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، بممارسة نشاطًا إجراميًا، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

وتبين من التحريات بإشراف العميد سمير البابلي مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، قيام المتهم بترويج المحررات المزورة على عملائه بالعديد من المحافظات، مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إلى محافظ مالية إلكترونية، واتخاذ مكتب طباعة كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتجهيزه بكافة الأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات الحديثة، المُستخدمة فى عمليات التزوير .

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزته 60 نموذج لشعار الجمهورية المقلد والمنسوبين للعديد من الجهات الحكومية، وجاهزين للاستخدام فى ختم المحررات المزورة، 500 محرر رسمي خالية البيانات مزورة تزويرًا كليًا، منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

وتمكنت القوات من ضبط العديد من النماذج «خالية البيانات»، لتراخيص السيارات، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، الأدوات المستخدمة فى اصطناع المحررات المزورة، جهاز حاسب آلى بمشتملاته، هاتف محمول، وبفحصهما فنيًا تبين وجود محادثات ورسائل نصية وصوتية متبادلة بينه وبين عملائه، تفيد نشاطه الإجرامي، برامج «الفوتوشوب» لتعديل الصور، نماذج أختام حكومية، 45 ترخيص تسيير سيارات «أوتوبيس»، جميعها مملوكة لعدة بنوك ومؤسسات حكومية، تم تزويرها بالكامل.

وتبين وجود محادثات متبادلة بينه وبين أحد الأشخاص، تفيد الاتفاق فيما بينهما على تزوير تراخيص السيارات المشار إليها، وبإجراء التحريات تم تحديد هوية الأخير، وتبين أنه صاحب مركز صيانة وتجديد السيارات، كائن بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وقيامه باستغلال طبيعة عمله، كونه صاحب مركز صيانة وتجديد سيارات، ومتعاقد مع عدة بنوك ومؤسسات حكومية لإصلاح السيارات الخاصة بها، والمؤمن عليها لدى عدة شركات تأمين لإصلاح وصيانة سيارات تلك الجهات المؤمن عليها، واصطنع مستندات ورخـص تسيير سارية، مزورة تزويرًا كليًا، بالاشتراك مع المتهم الأول، للنصب على شركات التأمين، ممـا ترتب عليه استيلائه على مبلغ 1.5 مليون جنيه، من أموال شركات التأمين، دون وجه حق.

وباستهدافه تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، كما عُثر بمحل عمله المشار إليه على 20 رخصة تسيير سيارات أتوبيس، تابعة لجهات وبنوك حكومية، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.