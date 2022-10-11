الأربعاء 12 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على المواطنين فى إمبابة

حبس
حبس
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تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط رجل أعمال وصاحب شركة متهم بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة حجز شقق سكنية لهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من عدد من الأشخاص، اتهموا فيه صاحب شركة بالنصب عليهم، في منطقة إمبابة، وذكروا أنه استولى منهم على مبالغ مالية، بحجة حجز شقق سكنية لهم، إلا أنه احتال عليهم.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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