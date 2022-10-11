الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الركن الأهم في الإسلام.. اعرف مواعيد الصلاة في مصر 12 أكتوبر 2022

الصلاة
الصلاة
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يحرص ملايين المسلمين كل يوم على أداء الصلاة في مواعيدها، فللصلاة الكثير مِنَ الفضائل، وهي أفضلُ الأعمال بعد الشهادتين، لِجواب النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام- عندما سُئل عن أفضل الأعمال: (أيُّ العَمَلِ أفْضَلُ؟ قالَ: الصَّلاةُ لِوَقْتِها قالَ: قُلتُ ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: برُّ الوالِدَيْنِ قالَ: قُلتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: الجِهادُ في سَبيلِ اللَّهِ).وفي قول أخر الله -تعالى- يُعِدُّ ضيافةً وكرامةً في الجنّة لمن يمشي إلى الصلاة، لِقول النبيّ -عليه الصلاةُ والسلام-: (مَن غَدَا إلى المَسْجِدِ ورَاحَ، أعَدَّ اللَّهُ له نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّما غَدَا أوْ رَاحَ).

مواعيد الصلاة في مصر 12 أكتوبر 2022

 

ننشر مواقيت الصلاة اليوم 11 أكتوبر 2022 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 فى مصر

ويتصدر البحث عن مواعيد الصلاة في محافظات مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر محركات البحث لأدائها في مواعيدها و لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الدستور" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:26  ص

موعد صلاة الظهر 11:42 ص

موعد صلاة العصر 01: 3

موعد صلاة المغرب 5:32 م

موعد صلاة العشاء  6:48

مواعيد الصلاة في الإسكندرية الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:31 ص

موعد صلاة الظهر 11:47

موعد صلاة العصر 3:06

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:53 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 12 أكتوبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:22

موعد صلاة الظهر 11:38 م

موعد  صلاة العصر 2:57 م 

موعد صلاة المغرب 5:27 م

موعد صلاة العشاء 6:44 م.       

مواقيت الصلاة فى شرم الشيخ اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:15

وقت صلاة الظهر 11:30 

موعد صلاة  العصر 2:50 م

وقت صلاة المغرب 5:21 م

وقت صلاة العشاء 6:36 م.     

 

مواقيت الصلاة فى شرم الشيخ الأربعاء 12 أكتوبر 2022

وقت صلاة الفجر 4:21  ص

موعد صلاة الظهر 11:36 ص

موعد صلاة العصر 57: 2

موعد صلاة المغرب 5:29 م

موعد صلاة العشاء 6:41

 

مواقيت الصلاة في أسوان الأربعاء 12 أكتوبر 2022

 

وقت صلاة الفجر 4:22  ص

موعد صلاة الظهر 11:35 ص

موعد صلاة العصر 57: 2

موعد صلاة المغرب 5:28 م

موعد صلاة العشاء 6:40

 

الصلاة مواعيد الصلاة 12 أكتوبر 2022 مصر القاهرة الفجر صلاة المغرب

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