الإثنين 10 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المصلون عن مواقيت الصلاة في مصر يوميًا، وتختلف مواعيد أذان الصلاة يوميًا، حيث تتراجع بمعدل دقائق قليلة كل عدة أيام، كما تختلف من محافظة لأخرى وبفروق دقائق قليلة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • وقت صلاة الفجر4:27 صباحاً
  • وقت أذان الظهر 11:42 صباحاً
  • وقت أذان العصر 3:02 مساءً
  • وقت أذان المغرب 5:31  مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:48  مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • موعد صلاة الفجر 4:32 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:48 صباحاً
  • موعد أذان العصر 3:07مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:36 مساءً
  • موعد أذان العشاء 6:54 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • موعد صلاة الفجر 4:22 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 11:38 صباحاً
  • موعد  أذان العصر 2:57 مساءً
  • موعد أذان المغرب 5:27 مساءً
  • موعد أذان العشاء6:44  مساءً

 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:15 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:30 صباحاً

موعد أذان العصر 2:51  مساءً

موعد أذان المغرب 5:20 مساءً

موعد أذان العشاء 6:36 مساءً

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مواقيت الصلاة في أسوان

  • موعد اذان و صلاة الفجر 4:57 صباحاً
  • موعد أذان الظهر 12:12 مساء
  • موعد أذان العصر 3:33 مساءً
  • موعد أذان المغرب 6:04 مساءً
  • موعد أذان العشاء 7:17 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • موعد صلاة وأذان الفجر 4:29 صباحاً
  • موعد صلاة وأذان الظهر 11:44 صباحاً
  • موعد صلاة وأذان العصر 3:05 مساءً
  • موعد صلاة وأذان المغرب 5:34 مساءً
  • موعد صلاة أذان العشاء 6:50 مساءً

 

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وائل لطفي

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