ننشر مواقيت الصلاة اليوم 11 أكتوبر 2022 فى محافظات مصر

يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس من الصلوات في ميقاتها، وتنبه دائمًا دار الإفتاء المسلمين بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات، وتنشر الدستور مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في بعض محافظات مصر.

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر4:27 صباحاً

أذان الظهر 11:42 صباحاً

أذان العصر 3:01 مساءً

أذان المغرب 5:30 مساءً

أذان العشاء 6:47 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 4:32 صباحاً

أذان الظهر 11:47 صباحاً

أذان العصر 3:06 مساءً

أذان المغرب 5:35 مساءً

أذان العشاء 6:53 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 4:16 صباحاً

أذان الظهر 11:30 صباحاً

أذان العصر 2:50 مساءً

أذان المغرب 5:19 مساءً

أذان العشاء 6:35 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

أذان الفجر 4:23 صباحاً

أذان الظهر 11:38 صباحاً

أذان العصر 2:57 مساءً

أذان المغرب 5:26 مساءً

أذان العشاء 6:43 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 4:58 صباحاً

أذان الظهر 12:11 صباحاً

أذان العصر 3:33 مساءً

أذان المغرب 6:03 مساءً

أذان العشاء 7:16 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط