الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ننشر مواقيت الصلاة اليوم 11 أكتوبر 2022 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة يوميًا لأداء الفروض الخمس من الصلوات في ميقاتها، وتنبه دائمًا دار  الإفتاء المسلمين بضرورة مراعاة فروق التوقيت بين المحافظات، وتنشر الدستور مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في بعض محافظات مصر.

مواقيت الصلاة في القاهرة

  • أذان الفجر4:27 صباحاً

الإفتاء: إيواء الإرهابيين من كبائر الذنوب

ما علاقة دار الإفتاء بالتنمية المستدامة؟.. مستشار المفتي يجيب

  • أذان الظهر 11:42 صباحاً
  • أذان العصر 3:01 مساءً
  • أذان المغرب 5:30  مساءً
  • أذان العشاء 6:47  مساءً

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

  • أذان الفجر 4:32 صباحاً
  • أذان الظهر 11:47 صباحاً
  • أذان العصر 3:06 مساءً
  • أذان المغرب 5:35 مساءً
  • أذان العشاء 6:53 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 فى مصر

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

  • أذان الفجر 4:16 صباحاً
  • أذان الظهر 11:30 صباحاً
  • أذان العصر 2:50  مساءً
  • أذان المغرب 5:19 مساءً
  • أذان العشاء 6:35 مساءً

 

 

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

  • أذان الفجر 4:23 صباحاً
  • أذان الظهر 11:38 صباحاً
  • أذان العصر 2:57 مساءً
  • أذان المغرب 5:26 مساءً
  • أذان العشاء 6:43  مساءً

 

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مواقيت الصلاة في أسوان

  • أذان الفجر 4:58 صباحاً
  • أذان الظهر 12:11 صباحاً
  • أذان العصر 3:33 مساءً
  • أذان المغرب 6:03 مساءً
  • أذان العشاء 7:16 مساءً

 

مواقيت الصلاة في أسيوط

  • أذان الفجر 4:29 صباحاً
  • أذان الظهر 11:44 صباحاً
  • أذان العصر 3:04 مساءً
  • أذان المغرب 5:33 مساءً
  • أذان العشاء 6:48 مساءً
الصلاة مواقيت الصلاة القاهرة محافظات الفروض الخمس الصلوات دار الافتاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء ظاهرة ضرب الطلاب والزوجات

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