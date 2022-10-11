الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل 3 متهمين بالتحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة

النيابة
النيابة
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أصدرت جهات التحقيق المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وذلك بضمان محل الإقامة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 880 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومشاركة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور. 

وشملت الاتهامات نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد. 

أحكام القانون والدستور ارتكاب جرائم الانضمام الانضمام إلى جماعة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون بضمان محل الإقامة النيابة العامة تكدير السلم العام تعطيل احكام الدستور

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