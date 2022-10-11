الأمين العام للناتو يؤكد إجراء تدريبات الرد النووى الأسبوع المقبل

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، عن أن الحلف الدفاعي سيجري تدريب «ستيدفاست نون» (وتعنى الظهر الصامد) السنوي للرد النووي الأسبوع المقبل كما هو مخطط له.

وقال «ستولتنبرج» في بروكسل: «هذا تدريب دوري يجرى سنويًا للحفاظ على سلامة وضمان ردعنا وفعاليته».



وذكر «ستولتنبرج»، أن روسيا تعلم أنه لا يمكن الفوز في حرب نووية، ولا بد من عدم خوضها، في إشارة إلى تهديدات (الكرملين) النووية المستترة.

وأوضح أمين عام الناتو: «نحن نراقب القوى النووية الروسية عن كثب. لم نر أي تغييرات في وضعية روسيا لكننا نتوخى الحذر».

وتم إجراء تدريبات الردع النووي السنوية لحلف الناتو في أكتوبر الماضي في سماء جنوبي أوروبا، وشاركت بها عشرات الطائرات الحربية، وأفاد الناتو بعدم استخدام أسلحة حية بها.