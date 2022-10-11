حجز الحكم على معيد بجامعة قنا لقتله فأر تجارب لـ25 أكتوبر

حجزت محكمة جنح مستأنف قنا، مساء الثلاثاء، قضية اتهام معيد بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي بتهمة قتل 60 فأر تجارب ملك زميلته، لتعطيل حصولها على الماجستير إلى جلسة 25 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية إلى شهر ديسمبر 2020 عندما تلقت جهات التحقيق بقنا بلاغا من هاجر محمد بربري، مقيمة بمركز دشنا، المعيدة بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، تتهم فيه زميلها (أرميا.ن.م)، 30 عامًا، المعيد بذات القسم، بقتل فئران التجارب الخاصة بتجربتها البحثية بوضع السم ومادة الفورمالين لتعطيل حصولها على الماجستير.

وعاقبت محكمة جنح قنا في وقت سابق، المتهم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 جنيهًا في القضية رقم 5771 لسنة 2022 جنح قنا.