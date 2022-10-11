مصرع وإصابة شخصين جراء تصادم فى الشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارة بهما طريق "الزهراء- بردين" بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار بوصول مواطن مقيم بردين مصابًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما لقي شخص آخر مصرعه.

وتبين من خلال التحريات الأولية وقوع حادث تصادم سيارة بشخصين بطريق "الزهراء- بردين"، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى والمصاب إلى مستشفى الأحرار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.