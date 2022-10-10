زيلينسكي: أوكرانيا «لن تخيفها» الضربات الروسية الكثيفة وستزداد وحدة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، أن بلاده "لن تخيفها" الضربات الروسية الكثيفة التي طالت منشآت كبيرة للطاقة وأودت بحياة ما لا يقل عن عشرة أشخاص.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا يمكن إخافة أوكرانيا بل ستزداد وحدة. لا يمكن لجم أوكرانيا"، واعدا بمعارك "مؤلمة أكثر بعد" للقوات الروسية على الجبهة.

وكانت أوكرانيا تعرضت صباح الاثنين لقصف روسي غير مسبوق بحدته منذ أشهر.

وفي وقت سابق اليوم، قال زيلينسكي: "إنهم يحاولون تدميرنا جميعا، محونا عن وجه الأرض"، داعيًا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وأضاف: "يريدون تدمير نظام الطاقة"، فيما كانت عدة مناطق أوكرانية تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي، مطالبًا حلفاء كييف الغربيين برد "قاس" على روسيا وكذلك باجتماع طارئ لمجموعة السبع.