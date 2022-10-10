مجلس الإسماعيلى يعتمد غرامة عبدالرحمن مجدى قبل مواجهة الأهلى

اعتمد مسئولو الإسماعيلي المذكرة المرفوعة لهم من حسني عبدربه مدير الكرة، وتتعلق بغياب عبد الرحمن مجدي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، منذ انتهاء مشاركته في معسكر منتخب مصر المغلق بدون إذن تمهيدًا لتوقيع غرامة مالية كبيرة ضده.

وكان مجلس الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي استعرضوا المذكرة المستوفاة المعروضة عليهم من حسني عبدربه، مدير الكرة، تفيد غياب عبدالرحمن مجدي عن التدريبات اليومية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، دون الحصول على إذن مسبق رغم التنبيه عليه بالحضور بناء على تعليمات المدرب الإسباني خوان جاريدو للتأقلم مع فكره الفني وزملائه اللاعبين الجدد.

تجدر الإشارة إلى أن المسئولين بالإسماعيلي رفضوا بيع عبدالرحمن مجدي للمصري قبل غلق أبواب الميركاتو الصيفي الليلة رغم المحاولات التي بذلها اللاعب عن طريق وكيل أعماله لتحقيق رغبته الملحة لتأمين مستقبله المالي.

الإسماعيلي يخسر من البنك استعدادًا للأهلي

وفي سياق آخر خسر الإسماعيلي وديا أمام البنك الأهلي بهدفين لهدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الإثنين باستاد الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الأهلي في افتتاحية الدوري المحدد موعدها 18 أكتوبر الحالي.

أحرز لفريق البنك كريم بامبو ومحمد هلال وأصحاب الأرض حازم مرسي، وهو الأمر الذي أقلق الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الإسباني جاريدو.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الإسماعيلي أنهى لقاءاته التجريبية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد باللعب أربع مباريات أمام العبور والسكة الحديد وطلائع الجيش وأخيرا البنك حقق الفوز في ثلاث وخسر واحدة وشارك أكبر عدد من اللاعبين القدامى والجدد المقيدين بالقائمة المحلية.

ويسعى فريق الإسماعيلي للظهور بمستوى طيب خلال الموسم الجديد والمنافسة على بطولة الدوري الممتاز مع الأهلي والزمالك وبيراميدز، خاصة في ظل وجود العديد من الصفقات الجديدة.