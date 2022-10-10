إصابة سيدة فى حادث تصادم ببولاق الدكرور

أصيبت سيدة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق الدائري بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقلها إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الدائري بمنطقة ناهيا التابعة لدائرة قسم بولاق الدكرور، تفيد وجود مصادمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقله للمستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.